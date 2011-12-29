Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2012 год с 16,4 млрд. грн. доходов и расходов

Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2012 год с общим объемом доходов в сумме 16 млрд. 438 млн. 599,8 тыс. грн., в том числе субвенции из госбюджета – 2 млрд. 576 млн. 717,6 тыс. грн. и дополнительные дотации из госбюджета – 33 327 тыс. грн. Общий объем расходов составляет 16 млрд. 438 млн. 599,8 тыс. грн., то есть равняется объему доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие бюджета проголосовал 91 из 109 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Расходы общего фонда бюджета утверждены в объеме 13 млрд. 523 млн. 713,8 тыс. грн., расходы специального фонда – 2 млрд. 405 млн. 744,8 тыс. грн. Установлено, что профицит общего фонда бюджета Киева составляет 613,7 млн. грн.

Докладчик по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО сообщил, что в ходе доработки в проект бюджета были внесены изменения на общую сумму 93 млн. грн., в частности, на 50 млн. грн. уменьшены расходы на погашение долгов города и на 43 млн. грн. увеличены доходы общего фонда.

Основная статья доходов бюджета - налог на доходы физических лиц в сумме 7 млрд. 254 млн. грн. В соответствии с госбюджетом на 2012 год, в городском бюджете остается 50% средств, поступающих с этого налога.

Поступления от платы за землю предусмотрены в сумме 3 млрд. 846 млн. грн. грн., от продажи земли - 660 млн. грн., приватизации коммунального имущества - 400 млн. грн., аренды коммунального имущества - 140 млн. грн.

Поступления от налога на прибыль предприятий запланированы в объеме 56 млн. грн., от единого налога - 228 млн. грн., от платы за парковку транспортных средств - 30 млн. грн., от туристического сбора - 10,3 млн. грн., от платы за лицензии - 140 млн. грн., собственные поступления бюджетных учреждений - 450, 8 млн. грн., прибыль коммунальных предприятий - 52,5 млн. грн., паевые взносы на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры от застройщиков – 196 млн. 600 жал грн., поступления от МАФов - 55 млн. грн., от размещения рекламы - 81 млн. грн.

Расходы столичного бюджета на 2012 год, по сравнению с плановыми показателями на текущий год увеличены: на государственное управление на 5% - до 616 млн. грн., на образование на 30% - до 4 млрд. 528 млн. грн., на здравоохранение на 39% - до 3 млрд. 708 млн. грн., на социальную защиту и соцобеспечение на 11% - до 2,46 млрд. грн., на культуру и искусство на 36% - до 605 млн. грн., расходы на СМИ на 6% - до 35,8 млн. грн., на физическую культуру и спорт на 26% - до 126,7 млн. грн. На транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатику расходы увеличены на 213% - до 673 млн. грн., из которых 360 млн. грн. направят на компенсацию коммунальным транспортным предприятиям за перевозку пассажиров льготных категорий.

Вместе с тем, согласно бюджету, сокращены расходы на: жилищно-коммунальное хозяйство почти в 2,5 раза - с 1 млрд.197 млн. грн. до 484 млн. грн., строительство на 3,5% - с 800,4 млн. грн. до 773,2 млн. грн., взносы в уставные капиталы субъектов предпринимательской деятельности в 4,4 раза - с 915 млн. грн. до 208, 9 млн. грн.

Расходы на обслуживание долга города в 2012 году уменьшатся на 13% - до 790,3 млн. грн., в том числе внешнего - на 14% - до 555,5 млн. грн., внутренних, - на 12% - до 234,8 млн. грн.

Бюджетом столицы установлена предельная сумма долга Киева по состоянию на 31 декабря 2012 года в размере 8 млрд. 70 млн. грн.

Также документом предусмотрено изъятие из городского бюджета в госбюджет в сумме 2,3 млн. грн., тогда как в текущем году эта сумма составляла 1 млрд. 472 млн. грн.