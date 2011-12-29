Количество электронных документов, поступающих в ГНСУ, увеличилось в три раза

Количество электронных документов, поступающих в Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ), в ноябре т.г. увеличилось в три раза против ноября 2010 года и составило 2,5 млн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, обычно пиковая нагрузка на портал приходится на последние дни подачи квартальной отчетности. Так, 8 ноября портал обработал более 250 тыс. документов, а уже 9 ноября был установлен новый исторический максимум - обработано более 310 тыс. отчетов за день.

Для отправки отчетности налогоплательщики чаще пользуются услугами следующих провайдеров: Ukr.net - 44,1%, Gmail.com - 13%, Meta.ua - 11%, Mail.ru - 4%, Bigmir.net - 1,3%, Yandex.ru - 1,2%, другие - 24,3%.