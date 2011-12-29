«ПриватБанк» гарантирует 1 млн. грн. тому, кто поможет раскрыть преступление в Донецке

«ПриватБанк» гарантирует выплату вознаграждения в размере 1 млн. грн. за информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения на отделение банка сегодня в центре Донецка и задержанию преступников. Об этом сообщается на сайте банка.

«Мы шокированы этим зверским преступлением, и выражаем искреннее соболезнование родным и близким наших сотрудников, погибших от рук бандитов, – сказал председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ. – С таким зверством мы встречаемся впервые за всю свою историю, в банке уверены, что это преступление будет раскрыто в самые сжатые сроки и убийцы людей понесут наказание».

Также указывается, что банк окажет всестороннюю поддержку органам МВД по расследованию всех обстоятельств трагедии. 30 декабря в «ПриватБанке» объявлен траур по погибшим от рук бандитов сотрудникам, а председатель правления банка А.ДУБИЛЕТ поехал в Донецк для того, чтобы выразить соболезнование семьям погибших от имени всего коллектива. Родным и близким погибших будет оказана материальная помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.15 в центре Донецка было ограблено отделение “ПриватБанка”, в результате налета преступников убиты 5 человек.

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

Она добавила, что о налетчиках «ничего пока неизвестно», и правоохранительные органы «сейчас только проводят необходимую работу».

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, убит охранник частной фирмы. Опознание тел еще четверых убитых ведется. Устанавливается, из какого орудия стреляли, сколько было грабителей и как они скрылись после совершения преступления. Также устанавливается, украдены ли из банка деньги, отметили в милиции.

При этом, согласно сообщению, размещенному на сайте “ПриватБанка”, в результате сегодняшнего нападения на отделение банка погибли пять сотрудников кредитно-финансового учреждения.

«По информации службы безопасности банка, нападавшие хладнокровно расстреляли пятерых сотрудников банка, которые от полученных ранений скончались на месте», - говорится в сообщении «ПриватБанка».