Янукович дал ряд поручений в связи с ограблением банков в Донецке и Измаиле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО и главе СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ принять исчерпывающие меры по расследованию ограблений банковских учреждений в Донецке и Измаиле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, доложить о работе руководители МВД и СБУ должны до 3 января 2012 года.

В.ЗАХАРЧЕНКО также поручено обеспечить неотложные комплексные меры по усилению охраны правопорядка, прежде всего касательно личной безопасности граждан.

«Кроме того, президент поручил главе НБУ Сергею АРБУЗОВУ и руководителю МВД в установленном порядке принять безотлагательные меры по усилению охраны помещений банков, безопасности перевозок и инкассации наличных денег. О проделанной работе они должны доложить главе государства до 31 декабря этого года», - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря в 15.15 в центре Донецка было ограблено отделение «ПриватБанка», в результате налета преступников убиты 5 человек.

В связи с этим нападением в Донецк вылетела усиленная следственно-оперативная группа во главе с начальником Главного управления уголовного розыска Следственного управления МВД Украины Василием ПАСКАЛОМ.

«ПриватБанк» объявил вознаграждение в размере 1 млн. грн. за информацию, способствующую раскрытию нападения на отделение банка в Донецке и задержанию преступников.

Кроме того, 29 декабря преступник, вооруженный газовым пистолетом, совершил ограбление отделения Ощадбанка в Измаиле Одесской области. Налетчик забрал из банка деньги, сделал два выстрела вверх и исчез в неизвестном направлении. Никто из людей не пострадал.