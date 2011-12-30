Азаров ожидает, что прирост ВВП в 2012 году составит не менее 5%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что у Украины есть все возможности для того, чтобы обеспечить в 2012 году прирост внутреннего валового продукта на уровне не менее 5%.

Как сообщает правительственный портал, об этом он заявил 29 декабря в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

"Мы снизили под давлением международных финансовых организаций прогноз ВВП с 5 до 3,9%. Но наша задача - использовать все возможности для того, чтобы обеспечить рост не меньше 5%. Желательно больше. Есть ли у нас такие возможности? Да, есть", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Госбюджета на 2012 год, в котором рост ВВП был запланирован на уровне 5%.

22 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон №4282-VI «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», в котором прирост ВВП в 2012 году скорректирован на уровне 3,9%.

Всемирный банк в декабре ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 5% до 2,5%.