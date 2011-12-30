Нацбанк продлил срок временной администрации в «Инпромбанке» и банке «Столица»

Национальный банк Украины постановлением №481 от 28 декабря т.г. продлил работу временной администрации в ПАО «Инновационно-промышленный банк» («Инпромбанк») до 1 марта 2012 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Также сообщается, что продлены полномочия служащего Нацбанка — начальника отдела банковского надзора Управления НБУ в Харьковской области Владимира СОЛОВЬЕВА.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №173 от 1 июня т.г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Временным администратором "Инпромбанка" был назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.

Постановлением №304 от 1 сентября т.г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 1 ноября 2011 года.

Постановлением №381 от 1 ноября т.г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 29 декабря 2011 года, а также освободил Сергея БОГАТЫРЕВА от исполнения обязанностей временного администратора банка на основании поданного заявления.

«Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

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Национальный банк Украины своим постановлением №480 от 28 декабря т.г. продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» до 30 января 2012 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, также продлены полномочия временного администратора банка Евгения КУНО.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

31 января 2011 года НБУ вновь ввел временную администрацию в ПАО «Банк Столица» сроком на три месяца – с 31 января по 30 апреля 2011 года. Позже НБУ продлил работу временной администрации до 31 июля.

28 июля НБУ продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на три месяца – с 31 июля до 31 октября 2011 года.

НБУ своим постановлением №378 от 31 октября т.г. продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на два месяца - до 29 декабря 2011 года.

На 1 апреля 2011 года 97,2422% акций банка "Столица" владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).