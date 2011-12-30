НБУ пересмотрел размер активов для всех четырех групп банков

Национальный банк пересмотрел размер активов для всех четырех групп банков (крупнейшие, крупные, средние и небольшие).

Об этом говорится в решении НБУ №814 от 23 декабря, текстом которого располагает УНИАН.

Также, согласно документу, на 2012 год Нацбанк утвердил следующие требования по размеру активов для групп банков: для группы крупнейших - активы свыше 15 млрд. грн. (годом ранее - свыше 14 млрд. грн.); для группы крупных банков - активы от 5 до 15 млрд. грн. (ранее - от 4,5 до 14 млрд. грн.); для группы средних - от 3 до 5 млрд. грн. (ранее - от 2 до 4,5 млрд. грн.); для группы небольших - активы менее 3 млрд. грн. (ранее - менее 2 млрд. грн.).