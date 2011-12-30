Номинальный ВВП Украины в III квартале составил 387,97 млрд. грн.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в III квартале 2011 года составил 387,97 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом Госстат оставил без изменений оценку роста ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) на уровне 6,6%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, номинальный валовой внутренний продукт Украины за II квартал 2011 года составил 316,48 млрд. грн.

Рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.