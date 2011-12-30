Азаров убежден, что в 2011г. Украина окончательно преодолела самый глубокий спад

Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что в 2011 г. Украина окончательно преодолела самый глубокий экономический спад.

Об этом говорится в его приветствии с Новым годом и Рождеством Христовым, текст которого размещен на Правительственном портале.

"Прошлый 2011 год был для страны и очень сложным, и в то же время наполненным творческой работой, характеризовался принятием важнейших для страны решений, определяющих ее судьбу на годы вперед. Насколько хорошо правительство в 2011 году поработало на Украину - судить вам. Но могу с чистым сердцем сказать, что мы сделали все возможное и все от нас зависящее, чтобы страна развивалась. Мы вместе, весь народ, окончательно преодолели тот самый глубокий экономический спад, который многие и у нас в стране, и за рубежом считал приговором Украина", - сказано в поздравлении.

Он отметил, что ни отсутствие финансовой помощи с запада, ни кабальная цена на российский газ не сломили Украину.

"Мы рассчитывали на собственные силы, не жили под чужую диктовку и оказались правы. Мы строили дороги, мосты, аэропорты, метро, стадионы, детские садики, школы и больницы, оптовые рынки и заводы. Так будет и дальше. Потому что только напряженная работа, только рост экономики обеспечит рост благосостояния всех граждан страны", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в 2011 г. все учились жить по-новому, осуществляя реформы важнейших областей нашей жизни.

«Почему эти преобразования так необходимы? Потому что еще далеко не каждая семья в Украине почувствовала улучшение жизни. И нужно твердо сказать, что в тех условиях, в которых страна жила предыдущие 20 лет, никаких надежд на существенное улучшение просто не могло быть", - подчеркнул председатель правительства.

Также он выразил убеждение, что начатые преобразования достаточно скоро превратят нашу страну в современное европейское государство.

Премьер считает, что 2012 год будет легче и лучше, потому что страна преодолела инерцию спада, и вопреки всем пессимистическим прогнозам, вопреки неблагоприятным внутренним и внешним факторам, набрала хороший темп.

"Вместе с тем я убежден, что несмотря на все проблемы, в калейдоскопе быстрых изменений останутся неизменными такие ценности, как любовь, дружба, сочувствие, человеческое достоинство, честь и вера в счастливое будущее. Именно этого я всем вам желаю в новом, 2012 году. И конечно, здоровья и благополучия, семейного счастья и тепла. С Новым годом и Рождеством Христовым!", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.