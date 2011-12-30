НБУ прогнозирует рост ВВП в 2012 г. на уровне 3-4%, в 2013 г. - 4-5%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию в 2012 году - 7%, рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3-4%.

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре, подготовленном Генеральным экономическим департаментом Нацбанка и размещенном на сайте НБУ.

«При условии продолжения текущей монетарной политики и отсутствия значительных внешних шоков, по оценкам Департамента, потребительская инфляция в 2012 году составит около 7%, экономический рост - 3-4%» - говорится в обзоре.

При этом отмечается, что прогнозирование экономического развития Украины на 2012 год усложняется в связи с напряженной ситуацией, которая сложилась в Европе, неопределенностью относительно цены на импортируемый газ и связанной с этим структурой бюджета.

В 2013 году, в случае стабилизации мировой экономики, НБУ ожидает продолжения снижения потребительской инфляции (до уровня около 6%) и выход темпов экономического роста на потенциальный уровень 4-5%.