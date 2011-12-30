Рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий. Исследование

Топ-менеджеры и программисты были наиболее высокооплачиваемыми специалистами в 2011 году. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Международным кадровым порталом hh.ua.

По данным портала, рейтинг самых «дорогих» профессий возглавляет генеральный директор со средней зарплатой в 40 тыс. гривень.

Второе место в рейтинге заняли ІТ-директора, которым платили в среднем 24 тыс. гривень. За ними идут финансовый директор и директор по маркетингу с зарплатами 16 тыс. 800 и 16 тыс. 600 гривень.

Программистам С++, андроид-программистам и коммерческим директорам предлагали в среднем 15 тыс. 200 грн. в месяц. Java- и IPhone-программистам платили 15 тыс. и 13 тыс. 676 гривень, соответственно. Замыкает рейтинг «дорогих» профессий директор по продаже со среднемесячным заработком в 12 тыс. 400 грн.

В нынешнем рейтинге высокооплачиваемых специалистов увеличилось количество IТ-шников. Если в прошлом году им принадлежали три позиции в топ-10, то в 2011-м – уже 5, отмечает hh.ua.

Портал также отмечает, что в Украине только 20% работодателей публикуют предложения по заработной плате. Для сравнения, в России этот показатель составляет 60%, а в Великобритании - 90%

По сравнению с прошлым годом, без изменений остались лишь зарплаты генеральных директоров. Финансовым директорам предлагали на 8 тыс. 200 гривень меньше, директорам по продаже – на 5 тыс. 600. Также в 2011-м уменьшилось среднее зарплатное предложение для коммерческих директоров и директоров по маркетингу – на 2 тыс. 300 и 400 гривень соответственно. В то же время рост продемонстрировали зарплаты IТ-шников – в среднем на 2 тыс. грн.