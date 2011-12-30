Депутаты Львовского облсовета считают „нечеловеческим” проект областного бюджета-2012

Депутаты Львовского областного совета считают, что проект областного бюджета-2012 направлен на уничтожение местного самоуправления, и что „такого нечеловеческого бюджета Львовщина за годы Независимости еще не имела”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, об этом сегодня заявили во время пресс-конференции депутат Львовского облсовета, председатель фракции ВО „Свобода” Ирина СЕХ и голова комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунальной собственности Львовского облсовета Ярослав КАЧМАРИК.

Как указывается в сообщении, во время встречи с журналистами подчеркивалось, что „впервые за последние десятилетия сокращается общий объем расходов областного бюджета - на 73 млн. грн. по сравнению с ожидаемым выполнением бюджета в текущем году. И это – на фоне увеличения расходов на заработную плату на 17-20% и расходов на оплату энергоносителей на 27% и сумасшедших темпов инфляции”.

В следующем году Львовская область получит вдвое меньше дополнительной дотации из государственного бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов. Не предусматриваются и некоторые субвенции из государственного бюджета инвестиционного характера: на социально-экономическое развитие (в 2011 году было 34,8 млн. грн.), на реализацию приоритетов развития регионов (59,2 млн. грн.), на заработную плату работникам бюджетной сферы и улучшение условий труда медицинских работников и другие субвенции.

«Очевидно, что при уточнении государственного бюджета часть этих субвенций будет предусмотрена, но мы хорошо понимаем, какой будет механизм их распределения: в ручном режиме, на выгодные власти проекты и под конкретных кандидатов в Верховную Раду, которые будут выдвигаться от провластной политической силы и ее сателлитов, - подчеркнула И.СЕХ. - Но самая большая опасность этого бюджета заключается в том, что он откровенно ставит целью полное уничтожение местного самоуправления на Львовщине».

«Львовский областной совет работал над бюджетными вопросами вместе с областной администрацией - было обращение от областного совета в центральные органы власти, в Министерство финансов, но когда документ вернулся к нам, то, честно говоря, я его не узнал. Я понимаю, что есть проблемы государственного бюджета, но область ставят в просто нереальные условия», - заявил председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунальной собственности областного совета Ярослав КАЧМАРИК.

По его словам, в проекте областного бюджета прослеживается политический подход к решению экономических проблем.

«Мне кажется, все депутаты, которые думают о благосостоянии людей, не поддержат этот проект, - подчеркнул он. - Процесс бюджетирования странен, выходит, что неизвестно кто в Киеве знает, что строить на Львовщине. Аналогичная ситуация складывается с распределением государственной субвенции на ремонт и строительство дорог. Из 127 млн. почти 100 будет распределено на базовый уровень и конкретные объекты. Как известно, растет плата за энергоносители, а в среднем тарифы возрастут на 27%. Как выжить простому народу в такой ситуации? Основной источник - субсидия. Но на следующий год сумма субсидий уменьшена на 54 млн. и составляет 84% от суммы, заложенной в предыдущем году. Также меня несколько удивляет позиция относительно радио и телевидения, прессы и информации, сумму расходов на которые уменьшили почти вдвое».

Как отметил Я.КАЧМАРИК, у депутатов есть достаточно аргументов, чтобы убедить администрацию, что бюджет должен быть другим, и несмотря на то, что по законодательству областной совет должен принять бюджет в двухнедельный срок после подписания, депутаты не будут решать вопрос в спешном порядке.