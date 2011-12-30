СБУ определяет круг лиц, которые могли ограбить банк в Донецке

Правоохранители определяют круг лиц, подозреваемых в совершении ограбления отделения «ПриватБанка» в Донецке, во время которого погибли 5 человек, проводятся экспертизы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По их данным, сегодня, 30 декабря, в Донецке по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ провел совещание с руководителями правоохранительных органов в связи с расследованием данного ограбления.

В совещании приняли участие заместитель генпрокурора Украины Виктор ВОЙЦИШЕН, начальник Департамента уголовного розыска МВД Василий ПАСКАЛ, глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ, а также руководители правоохранительных органов области.

"Создана совместная оперативно-следственная группа, в нее вошли представители СБУ, МВД и прокуратуры. В настоящее время проверяется круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, проводятся соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-центре. Как сообщал УНИАН, 29 декабря в центре Донецка было ограблено отделение “ПриватБанка”, в результате налета преступников убиты 5 человек.

ПриватБанк» объявил вознаграждение в размере 1 млн. грн. за информацию, способствующую раскрытию нападения на отделение банка и задержанию преступников.