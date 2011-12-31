Клюев заявил о нарушениях Минздравом при закупке лекарств

Минэкономразвития обнаружило несоблюдение Министерством здравоохранения Украины требований законодательства во время закупки лекарств. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, нарушения обнаружено во время мониторинга процедур закупок «открытые торги» атиретровирусных препаратов.

По словам А.КЛЮЕВА, специалисты министерства констатировали, что обнаруженные нарушения непосредственно повлияли на объективность выбора победителя.

Речь идет о нарушении требований части 4 ст. 24 Закона – установление в документации конкурсных торгов условий, непредвиденных действующим законодательством. Также речь идет о нарушении требований ст. 29 Закона – допущении к оценке участника, предложение которого не отвечает условиям документации конкурсных торгов, отметили в пресс-службе.

По результатам проведенного мониторинга подготовлена информационно-аналитическая справка, которая направлена в Кабинет министров, говорится в сообщении.