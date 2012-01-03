Должность президента ЕИБ занял Вернер Хойер

Брюссель. С 1 января Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) возглавил представитель ФРГ, бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Вернер ХОЙЕР.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято управляющими банка – министрами финансов стран-членов ЕС 21 декабря 2011 года.

Таким образом, В.ХОЙЕР стал седьмым президентом ЕИБ с момента основания банка в 1958 году.

60-летний В.ХОЙЕР заменил на этом посту Филиппа МЕЙСТАДТА, который возглавлял ЕИБ на протяжении 12 лет.