С 1 января выдача разрешительных документов должна осуществляться по принципу «единого окна»

С 1 января 2012 года в Украине выдача разрешительных документов должна осуществляться по принципу «единого окна».

Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», вступившим в действие с 1 января т.г.

Закон изменяет порядок взаимодействия между органами власти и субъектами хозяйствования на региональном уровне — прием и выдача разрешительных документов будет осуществляться исключительно через государственных администраторов в разрешительном центре. Таким образом, планируется перейти от принципа «единого офиса» к принципу «единого окна».

По состоянию на 10 декабря 2011 года в Украине действовали 680 разрешительных центров, организационно соответствующих законодательству.