Закон об упрощенной системе налогообложения заработал

С 1 января вступил в силу закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности».

В соответствии с законом, сообщает Государственная налоговая служба Украины в г. Киев, ведение малого бизнеса по упрощенной системе претерпевает некоторые изменения, в первую очередь плательщики единого налога разделены на категории.

В частности, в первую категорию вошли предприниматели-упрощенцы, у которых сумма дохода не будет превышать 150 тыс. грн. Для них ставка единого налога составляет от 1% до 10% минимальной заработной платы. Эти «упрощенцы» не должны иметь наемных работников.

Ко второй категории отнесены предприниматели, доход которых не будет превышать 1 млн. грн., а количество наемных работников – 10 человек. Ставка единого налога для них составляет от 2% до 20% минимальной заработной платы.

В третью категорию входят предприниматели, у которых сумма выручки не будет превышать 3 млн. грн., а количество работающих – 20 человек. Относительно ставки налогообложения этой категории, то она будет на уровне 5% без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и на уровне 3% в случае параллельной регистрации плательщиком НДС.

К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, объем доходов которых не превышает 5 млн. грн. Они смогут нанимать до 50 работников. Ставка налога установлена на уровне 3% или 5%.

Субъекты ведения хозяйства, которые были плательщиками единого налога, а также юридические и физические лица-предприниматели, которые были плательщиками других налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом, и решили с 1 января перейти на упрощенную систему налогообложения, должны подать соответствующее заявление не позже 25 января 2012 года. Заявление о выборе упрощенной системы также подается не позже 25 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности".