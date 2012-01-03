За первый рабочий день 2012 поступило 30 тысяч заявлений от «упрощенцев»

За первый рабочий день 2012 более 30 тысяч плательщиков подали заявления о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения, сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада утвердила изменения в Налоговый Кодекс, которыми регламентируется дальнейшая деятельность «упрощенцев». Впоследствии Министерство финансов ввело новые формы соответствующих документов.

Государственная налоговая служба сообщает, что предпринимателям-упрощенцам необходимо до 25 января 2012 года включительно подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения.

Конечный срок уплаты единого налога за январь - 20 января 2012 года.

Форма свидетельства плательщика единого налога, порядок выдачи свидетельства, форма и порядок подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения, а также форма расчета дохода за предыдущий календарный период можно посмотреть на сайте ГНС Украины ЗДЕСЬ.