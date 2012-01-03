Кабмин предлагает упростить предпринимателям открытие банковских счетов

Кабинет Министров предлагает разрешить предпринимателям открывать счета в банках как на основании документов из налоговых органов, которые подтверждают взятие предпринимателей на учет, так и на основании выписки из государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, которая выдается госрегистратором при проведении регистрации предпринимателя.

Данный правительственный законопроект размещен на официальном сайте Верховной Рады (№9661 от 29 декабря 2011 года).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью документа является внедрение принципа «единого окна» при осуществлении госрегистрации субъектов хозяйствования.