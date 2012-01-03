Кабмин предлагает упростить предпринимателям открытие банковских счетов
17:17, 03 января 2012Финансы
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Кабинет Министров предлагает разрешить предпринимателям открывать счета в банках как на основании документов из налоговых органов, которые подтверждают взятие предпринимателей на учет, так и на основании выписки из государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, которая выдается госрегистратором при проведении регистрации предпринимателя.
Данный правительственный законопроект размещен на официальном сайте Верховной Рады (№9661 от 29 декабря 2011 года).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью документа является внедрение принципа «единого окна» при осуществлении госрегистрации субъектов хозяйствования.
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