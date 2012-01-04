Торги по доллару на межбанке сегодня открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0350/8,0440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2438/0,2443, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4945/10,5150.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3060/1,3062 (четверг, 29 декабря 2011 г., – 1,2917/1,2919).

В четверг, 29 декабря 2011 г., Нацбанк на рынок не выходил.