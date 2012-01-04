Кабмин предлагает упростить механизм открытия счетов в банках для новых предприятий

Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять два законопроекта, которые упрощают механизм открытия счетов в банках для новых предприятий.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщается на Правительственном портале.

В частности, правительство внесло в Верховную Раду законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

По словам А.КЛЮЕВА, это очередной логический шаг относительно упрощения процедуры учреждения бизнеса в Украине. Первый вице-премьер объяснил, что сегодня, по закону о регистрации предпринимателей, государственный регистратор передает органам статистики, налоговой службы и Пенсионного фонда Украины ведомости относительно регистрации предприятий. Однако до сих пор действуют нормативно-правовые акты, которыми предусмотрено при открытии счета в банке предоставление отдельных справок о взятии субъекта хозяйствования на учет в органах госстатистики, налоговой службы и Пенсионного фонда. Иначе говоря, отметил он, банки обязаны требовать такие справки, а это значит, что предприниматели до сих пор вынуждены обращаться в три инстанции, тратить лишнее время и деньги.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что предложенные законопроекты должны реализовать принцип «единого окна», чтобы предприниматель подавал для открытия счета в банке только выписку из Единого госреестра юридических лиц и физических лиц. По его словам, предлагается, что в выписке, которую предприниматель будет получать у государственного регистратора бесплатно, будут автоматически указаны данные о взятии субъекта хозяйствования на учет в органах государственной статистики, налоговой службы и Пенсионного фонда. Все необходимые данные, отметил А.КЛЮЕВ, государственный регистратор должен получить самостоятельно.

«Мы будем и в дальнейшем сокращать количество лишних справок и выписок, которые предприниматели должны собирать во время общения с государством и местной властью», - отметил он.