Дефицит платежного баланса Украины в январе-ноябре составил 2,4 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в январе-ноябре 2011 года составил 2,357 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,712 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, дефицит платежного баланса в ноябре 2011 г. составил 870 млн. долл. (в октябре - 1,564 млрд. долл.).

Дефицит текущего счета в ноябре 2011 г. вырос до 1,616 млрд. долл. (по сравнению с 1,471 млрд. долл. в октябре). За январь-ноябрь 2011 г. дефицит текущего счета вырос до 8,746 млрд. долл. (по сравнению с 2,127 млрд. долл. в январе-ноябре 2010 года).

Финансовый и капитальный счет в ноябре т.г. был профицитным - 746 млн. долл., по сравнению с дефицитом в 0,93 млн. долл. в октябре. За январь-ноябрь 2011 г. профицит финансового счета составил 6,389 млрд. долл. по сравнению с 7,839 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,031 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.