В Киеве начата кампания по декларированию гражданами своих доходов

В Киеве с 1 января 2012 года начата кампания по декларированию гражданами своего имущественного состояния и доходов, полученных ими в течение 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

В налоговой напомнили, что декларирование доходов связано с выполнением плательщиками налогов требований Налогового кодекса Украины, согласно положениям которого годовые налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах для плательщиков налога на доходы физических лиц подаются за базовый отчетный (налоговый) период, равняющийся календарному году - до 1 мая года, который наступает за отчетным.

При этом при реализации плательщиками налога права на налоговую скидку срок представления декларации не ограничивается 1 мая.

В Киевской налоговой инспекции подчеркнули, что в 2012 году изменилась форма декларации об имущественном состоянии и доходах, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 7 ноября 2011 года "Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах".

Обязанность по предоставлению декларации у плательщика налога на доходы физических лиц возникает в случае получения им в течение отчетного 2011 года отдельных видов облагаемых налогом доходов. В частности, речь идет о доходах, с которых при их начислении или выплате налог не удерживался, но не являющихся освобожденным от налогообложения. Кроме того, основанием для декларирования являются доходы, которые облагаются налогом по ставкам, установленным п. 167.1 ст. 167 Кодекса, выплачиваются плательщику двумя или более налоговыми агентами, и при этом общая сумма такого дохода за любой календарный месяц превышает десятикратний размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года (в 2011 году – 9410 грн.)

Граждане также обязаны декларировать доходы, полученные от лица, которое не является налоговым агентом, то есть от нерезидента или физического лица, которое не имеет статуса субъекта предпринимательской деятельности или не является лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, а также зарубежные доходы.

В налоговой инспекции также отметили, что физическое лицо обязано самостоятельно определить сумму налогового обязательства в поданной им декларации и уплатить указанное налоговое обязательство до 1 августа текущего года.