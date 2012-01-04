На межбанке торги по доллару и евро закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0350/8,0440, к 12:00 цены выросли до 8,0570/8,0635. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0460/8,0530 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2438/0,2443, к 12:00 цены повысились до 0,2440/0,2444. К закрытию торгов цены понизились - 0,2437/0,2441. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6700 (-0,1480).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3060/1,3062, а к 15:00 упали до 1,2978/1,2980.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4945/10,5150, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5140/10,5265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,4505/10,4635.