НБУ разрешил уполномоченным банкам вывозить наличную гривню за границу без ограничения

Национальный банк Украины разрешил уполномоченным банкам вывозить из Украины наличную гривню без ограничения и без специального разрешения.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №431 «О вывозе из Украины наличной гривни в период подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» от 5 декабря 2011 года (регистрация в Минюсте 29 декабря 2011 года), которое обнародовано на сайте Верховной Рады.

«Разрешить уполномоченным банкам в связи с подготовкой и проведением финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине до 1 сентября 2012 года продавать иностранным банкам-корреспондентам наличные гривни для их вывоза из Украины без ограничения по суммам и без специального разрешения Национального

банка Украины на вывоз за границы Украины валюты Украины», - говорится в постановлении.

Документом вносятся соответствующие изменения в постановление НБУ №166 от 19 апреля 2004 года, а также приостанавливается действие пунктов 6,1-6,4 главы 6 Правил вывоза из Украины и ввоза в Украину уполномоченными банками национальной и иностранной валюты, банковских металлов и бланков чеков.

Постановление вступит в силу со дня его официального обнародования. В нем сохраняется требование о том, что вывоз наличной гривни за границу может осуществляться на основании договора с иностранным банком — корреспондентом, который предусматривает продажу гривни за валюту первой группы Классификатора. Уполномоченный банк также должен предоставить в Нацбанк копию договора на протяжении не более 10 рабочих дней с даты вывоза гривни за границу.