Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0430/8,0490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2430/0,2434, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3960/10,4060. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2910/1,2912 (среда, 4 января – 1,3060/62).

В среду, 4 января, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.