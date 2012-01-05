НСК "Олимпийский" выйдет на самоокупаемость через два года - Колесников

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что прибыль НСК "Олимпийский" в 2012 году составит 110 млн. грн.

Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сказал в интервью информационному центру "Украина-2012", отвечая на вопрос относительно развития спортивных объектов после завершения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

"Согласно стратегии развития НСК "Олимпийский", арена должна выйти на самоокупаемость через два года. В 2012-м запланированные прибыли составляют 110 млн. грн. при бюджете стадиона в 120-125 млн. грн. – с разницей в 10%. Подобные задачи ставим и перед "Ареной Львов", - сообщил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, все четыре украинские футбольные арены, которые будут принимать Евро-2012, "имеют значительный запас прочности", поскольку они будут отвечать европейским требованиям еще 30 лет. "Если сравнить их с аренами 80-х, то это совсем другие стадионы. Некоторые испанские арены, которые готовили к Чемпионату мира-82, до сих пор функционируют. Они не слишком удобны для зрителей, особенно "Камп Ноу", но там до сих пор играют важнейшие матчи евротурниров", - объяснил вице-премьер.

Б.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что после завершения Евро-2012 спортивные объекты будут переданы в сферу управления новосозданного государственного концерна "Спортивные арены Украины".

"Относительно использования этих арен, то на сегодняшний день уже подписаны контракты с футбольными клубами "Карпаты" и "Динамо" (Киев). Львовяне уже провели первый матч на новом стадионе. Киевляне начнут играть на НСК "Олимпийский" со следующей весны. Таким образом, нововыстроенные арены уже начинают зарабатывать средства на свое содержание", - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.