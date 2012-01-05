Объем продажи валюты на межбанке 4 января составил 738,3 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 4 января составил 738,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 935 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 614,7 млн. долл.

По данным Нацбанка, объемы торгов на межбанке в последние три сессии 27-29 января 2011 года были пиковыми и превышали 1 млрд. долл. Они составили 1,336 млрд. долл., 1,214 млрд. долл., 1,673 млрд. долл., соответственно.