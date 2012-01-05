Столичные налогоплательщики в 2011 году перечислили в сводный бюджет 75,7 млрд. грн. налогов и сборов, что на 18,8 млрд. грн. больше по сравнению с 2010 годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев, такие данные озвучила председатель комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киев, председатель ГНС в г. Киев Ирина НОСАЧЕВА.

По ее словам, в госбюджет столичные налоговики направили более 67 млрд. грн. налогов и сборов, в столичный бюджеты уплачено 8,8 млрд. грн. По сравнению с прошлым годом бюджет Киева дополнительно получил почти 1 млрд. грн. налогов.