Кабмин предлагает разрешить территориальным органам выдавать лицензии

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть право территориальных подразделений органов лицензирования выдавать лицензии на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности.

Как говорится в комментарии первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, переданном УНИАН, соответствующая норма предусмотрена в поданном правительством и зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №9654 о внесении изменений в Закон «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».

Документом предлагается установить, что «орган лицензирования может делегировать соответствующие полномочия своим территориальным органам».

По словам А.КЛЮЕВА, законопроектом также предлагается отменить плату за выдачу копий лицензий - органы лицензирования должны их выдавать бесплатно.

Согласно действующему Закону «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» размер платы за выдачу копии лицензии составляет один необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

А.КЛЮЕВ также утверждает, что данный законопроект определяет критерии и более четкие процедуры лицензирования, упрощает и унифицирует принципы и процедуры получения лицензий и их копий.

Законопроект предлагает определить 40 видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с нормами базового закона о лицензировании (на сегодня таких видов предусмотрено 45), и 16 видов деятельности - согласно специальным законам (на сегодня существует 11 таких видов).