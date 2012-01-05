Доллар и евро на межбанке подешевели

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0430/8,0490, к 12:00 цены понизились до 8,0410/8,0440. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0405/8,0430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2430/0,2434, к 12:00 цены снизились до 0,2416/0,2420. К закрытию торгов цены достигли минимума - 0,2411/0,2415. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0145 (+0,3445).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2910/1,2912, а к 15:00 упали до 1,2840/1,2842.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3960/10,4060, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3420/10,3500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,3180/10,3250.