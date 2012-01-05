ГНСУ: 20 января закончится срок уплаты единого налога для первой и второй групп упрощенцев

Срок уплаты единого налога для первой и второй групп упрощенцев закончится 20 января 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Со вступлением в силу Закона Украины „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности” (от 04.11.11 № 4014-VI) плательщики единого налога первой и второй групп платят налог путем осуществления авансового взноса не позже 20 числа текущего месяца.

То есть упрощенцы первой и второй групп до 20 января 2012 года включительно должны уплатить единый налог за январь 2012 года, а не за февраль, как это было раньше, объясняют в ГНСУ.

Уплата единого налога осуществляется по месту налогового адреса.