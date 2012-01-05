Азаров прогнозирует дальнейший рост экономики в 2012 году

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что 2012 год будет лучше 2011 года, ведь наработано очень много, заложен надежный фундамент развития, и уже в следующем году Украина может выйти на уровень 2007 года по уровню валового внутреннего продукта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, на этом Н.АЗАРОВ заявил, подводя итоги 2011 года.

Н.АЗАРОВ отметил, что в 2004 году был существенный рост экономики, рост ВВП составлял 15,6%. В 2005 году были предпосылки для последующего быстрого развития, в частности, рост цен на мировом рынке на металл и в то же время снижение на нефть и газ. Валовой внутренний продукт страны составлял 900 млрд. грн., или (по тогдашнему курсу, приблизительно, 4,5) 200 млрд. дол. Такой же уровень удержался на протяжении 2007-2008 годов. Однако в 2009 году Украина обеднела почти вдвое, валовой внутренний продукт снизился до 118 млрд. дол. (по курсу около 8). Теперь, по словам Н.АЗАРОВА, экономика понемногу восстанавливается, и уже в следующем году ожидается, что страна по уровню ВВП выйдет на уровень 2007 года. Это даст возможность повышать, соответственно, и уровень социальных стандартов.

В то же время премьер подчеркнул, что каждая гривня должна быть обязательно подкреплена экономикой.

Он отметил, что «в гривнях можно было какие-то пенсии, зарплаты выдавать, но реально ситуацию не поправишь», наоборот – не обоснованный экономикой рост выплат превратит деньги в бумажки. Пока же одним из важных достижений 2011 года является недопущение роста инфляции, ее показатель не вышел за пределы ожидаемого, а это означает, что денежная единица была стабильной.

Н.АЗАРОВ также отметил, что сейчас страна платит значительные суммы по долговым обязательствам по кредитам прошлых лет. «С облегчением вздохнуть», по словам главы правительства, можно будет лишь 2014 году, когда доля выплат внешнего долга уменьшится.