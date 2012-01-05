«Приватбанк» не подтверждает информацию о хищении 5,5 млн. грн. при ограблении в Донецке

Пресс-служба «Приватбанка» не подтверждает информацию о хищении 5,5 млн. грн. при ограблении отделения банка в Донецке.

Так, сегодня в ряде интернет-СМИ появилась информация, со ссылкой на работников центрального управления банка, о том, что при ограблении отделения «ПриватБанка» в Донецке было похищено более 5,5 млн. грн.

В пресс-службе банка данную информацию УНИАН не подтвердили.

Также напомним, что на брифинге 3 января министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что в момент нападения в банковском отделении, в частности в одной из касс, было 2800 грн. Кроме того, в помещении менеджеров находилось еще свыше 1 млн. грн., 67 тыс. долларов и больше 1 тыс. евро. «Впрочем, в депозитарий и кассу они (грабители - УНИАН) не успели зайти, что говорит о том, что они спешили», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка», вследствие налета преступников были убиты пять работников банка.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру внутренних дел В.ЗАХАРЧЕНКО и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ принять все меры для расследования ограблений банковских учреждений в Донецке и Измаиле. Согласно поручению главы государства, доложить о работе руководители МВД и СБУ должны были до 3 января 2012 года.

31 декабря Управление по связям с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления. Работниками МВД установлено, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.

Сейчас арестованные находятся в СИЗО.