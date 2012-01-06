В общий фонд госбюджета в 2011 году поступило 265,8 млрд. грн.

В январе-декабре 2011 года в общий фонд Государственного бюджета Украины по оперативным данным поступило 265 млрд. 822,6 млн. грн, что на 58 млрд. 350 млн. грн., или на 28,1% больше соответствующего показателя 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, налога на прибыль предприятий поступило 54 млрд. 739,4 млн. грн., что на 18 млрд. 775,2 млн. грн., или на 52,2% больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в январе-декабре 2011 года поступило 76 млрд. 175,5 млн. грн, что на 22 млрд. 538,5 млн. грн., или на 42% больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-декабре 2011 года поступило 93 млрд. 168,2 млн. грн, что на 19 млрд. 817,9 млн. грн или на 27% больше соответствующего показателя 2010 года.

В специальный фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2011 поступило 48 млрд. 795,6 млн. грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

В январе-декабре 2011 года возмещено НДС на сумму 42 млрд. 779,1 млн. грн, в том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС 326 плательщикам на сумму 15 млрд. 797, 2 млн. грн, из них в декабре 2011 года - 220 плательщикам на сумму 1 млрд. 973,7 млн. грн.