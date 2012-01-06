Торги по доллару на межбанке открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0380/8,0420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2504/08, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3150/10,3240. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2810/12 (четверг — 1,2910/12).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.