Минэкономразвития: в Украине самый высокий показатель роста заработной платы среди стран СНГ

В Украине самый высокий показатель роста заработной платы среди стран Содружества Независимых Государств.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

В частности, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, Евразийского экономического сотрудничества и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН в эфире радио «Эра» 5 января отметил, что в 2011 году, несмотря на последствия мирового экономического кризиса, украинская экономика демонстрировала рост.

«Основной интегральный показатель – валовой внутренний продукт – составил 5%. Это достигнуто за счет роста промышленности на 7,8%, за счет роста АПК на 15,6%. Впервые за все годы независимости в Украине собрали 58 миллионов тонн зерновых», - отметил В.МУНТИЯН.

По его словам, на 8,7% реально возросла заработная плата в Украине. «Это самый высокий показатель среди стран СНГ», - добавил правительственный уполномоченный.

В.МУНТИЯН также отметил, что в 2011 году инфляция в Украине замедлилась до 4,7% по сравнению с предыдущим годом (в 2010 году она составляла 9,2%).