Комитет ВР рекомендует принять законопроект о внеплановых проверках малого бизнеса

Парламентский комитет по вопросам промышленной, регуляторной политики и предпринимательства рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хоздеятельности в отношении «упрощенцев», которым предусматривается урегулирование внеплановых проверок.

Согласно сообщению, размещенному на официальном парламентском портале, законопроект (№8610) направлен на уменьшение административного давления со стороны органов государственного надзора (контроля) на физлиц-предпринимателей и юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Так, согласно документу, для «упрощенцев» органы госнадзора проводят лишь внеплановые проверки за соблюдением санитарного законодательства, а органы защиты прав потребителей проводят лишь внеплановые проверки по жалобам потребителей. Проект предусматривает также установить, что органы Пенсионного фонда проводят плановые и внеплановые проверки в отношении физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых отнесена к средней степени риска.