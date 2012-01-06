Доллар и евро на межбанке подешевели

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0380/8,0420, к 12:00 цены понизились до 8,0375/8,0400. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0355/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2504/08, к 12:00 цены поднялись до 0,2509/13. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2410/14. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8250 (-0,1895).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2834/36, а к 15:00 упали 1,2791/93. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3150/10,3240, к 12:00 цены ушли вниз 10,2860/10,2930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,2770/10,2855.