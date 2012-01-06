Кабмин и НБУ усилят борьбу с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма

Кабинет министров и Национальный банк Украины в 2012 году намерены усилить меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Соответствующее совместное постановление КМУ и НБУ №1379 от 28 декабря 2011 года размещено на сайте правительства.

Документом утвержден план соответствующих мероприятий на 2012 год.

Согласно плану, в 3-м квартале 2012 года должны быть подготовлены предложения по созданию Единого государственного реестра выпуска, обращения и погашения векселей.

В этот же срок должны быть готовы предложения относительно усовершенствования порядка взаимодействия Гостаможслужбы и Госфинмониторинга относительно выявления и последующего ареста активов лиц, причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Кроме того, в течение года должно быть обеспечено проведение мероприятий, направленных на выявление фактов перемещения товаров, наличности, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей, которые используются для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.