В ГНС поступило более 172 тыс. заявлений о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения

За первые 4 дня нового года в налоговые органы Украины поступило 172 тыс. 118 заявлений от предпринимателей о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Больше всего заявлений поступило в Луганской области - 34 тыс. В Донецкой области количество заявлений достигло 26 тыс.

В ГНС планируют, что в целом на упрощенной системе будут работать 1,2 млн. плательщиков.

Напомним, что согласно внесенным изменениям в упрощенной системе налогообложения все плательщики делятся на четыре категории в зависимости от объема получаемой выручки.

Приемлемую для себя категорию предприниматель выбирает по собственному желанию.

ГНС напоминает, что конечный срок подачи заявлений - 25 января 2012 года.

Ознакомиться со всеми необходимыми документами относительно условий перехода на упрощенную систему налогообложения, формой свидетельства плательщика единого налога, порядком выдачи свидетельства, формой и порядком подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения, а также формой расчета дохода за предыдущий календарный период можно на сайте ГНС Украины www.sta.gov.ua в разделе "Местные налоги" - "Единый налог" - "Нормативно-правовые акты".