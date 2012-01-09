Греция не намерена выходить из еврозоны - МИД страны

Греция не собирается покидать европейский валютный союз, несмотря на тяжелую макроэкономическую ситуацию.

Об этом министр иностранных дел Греции Ставрос ДИМАС заявил 7 января в интервью газете "Вима", передает РИА «Новости».

"Мы не вернемся к драхме и не выйдем из еврозоны. Конечно, ситуация исключительно сложная. Мы переживаем беспрецедентную ситуацию, а греческий народ очень сильно страдает. Но мы должны верить в свои силы и не оставлять усилий, все зависит от нас. Греция принадлежит к единой Европе и останется там", - сказал С.ДИМАС.

Греция финансирует текущие обязательства только при помощи кредитной поддержки ЕС и МВФ, в обмен на которые правительство проводит жесткие сокращения расходов. Однако бюджетная программа, которая была согласована в мае 2010 года, постоянно находится под угрозой срыва из-за плохой собираемости налогов и гораздо более глубокой, чем ожидалось, рецессии.

В настоящее время правительство ведет переговоры о списании долга на руках частных инвесторов, эта программа известна под английским наименованием PSI (Private Sector Involvement, участие частного сектора).

С.ДИМАС напомнил, что реализация программы PSI необходима для получения дальнейшего финансирования ЕС, которое, в свою очередь, нужно для того, чтобы пришедшее в ноябре 2011 года к власти коалиционное правительство Греции смогло как можно раньше провести досрочные выборы.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года лидеры стран Евросоюза и крупнейших стран еврозоны пригрозили, что Греция может быть выведена из состава валютного союза, если не выполнит программу по сокращению бюджетных расходов. При этом юридические процедуры для выхода из еврозоны в основных документах ЕС отсутствуют.