Сценарий распада еврозоны является "полнейшей фантазией" - ЕЦБ

Сценарий распада еврозоны является "полнейшей фантазией", и именно так следует воспринимать все разговоры о таком варианте развития событий, заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Люк КОЭН.

При этом он признал, что, несмотря на принятые европейскими лидерами меры, все еще существует неопределенность относительно возможности валютного блока "выжить" в сложившихся обстоятельствах, сообщает ТСН.

По словам Л.КОЭНА, европейским лидерам не следует полагаться на то, что ЕЦБ будет "спасать" еврозону при помощи широкомасштабных интервенций.

Ранее американский инвестор и финансист Джордж СОРОС заявил, что обвал евро может привести к катастрофическим последствиям и распаду Евросоюза.

Дж.СОРОС уже неоднократно критиковал власти Европы за их действия во время сложной экономической ситуации. В августе он обвинил в усилении кризиса еврозоны Германию и лично канцлера Ангелу МЕРКЕЛЬ.