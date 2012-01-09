Объем розничной торговли в еврозоне сократился на 0,8%

Брюссель. Объем розничной торговли в еврозоне в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем 2011 года сократился на 0,8%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре-2011 по сравнению с ноябрем-2010 объем розничной торговли снизился на 2,5% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27.

В ноябре 2011 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком” по сравнению с октябрем 2011 года снизилась на 0,8% в еврозоне и на 0,7% в ЕС-27. Непродовольственный сектор уменьшился на 0,7% в обеих зонах.

Самый большой рост объемов розничной торговли в ноябре-2011 по сравнению с октябрем-2011 был зафиксирован в Литве (4,2%), Ирландии (2,0%) и Латвии (1,9%). Самое большое снижение объемов розничной торговли – в Португалии (-2,6%), Мальте (-1,6%), Румынии (-1,0%), Германии, Польше и Финляндии (по -0,9%).

В ноябре 2011 года по сравнению с ноябрем 2010 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,6% в еврозоне и на 1,5% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 3,0% в еврозоне и на 1,1% в ЕС-27.

Самый большой рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Литве (14,1%), Латвии (7,6%) и Эстонии (3,9%). Самое большое снижение зарегистрировано в Португалии (-9,2%), Испании (-7,0%) и Болгарии (-5,3%).

В октябре 2011 года объем розничной торговли по сравнению с сентябрем 2011 года вырос на 0,1% в еврозоне и на 0,2% в ЕС-27.