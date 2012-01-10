Инфляция в Беларуси в 2011 году достигла рекордных 109%

Инфляция в Белоруссии в 2011 году составила рекордную величину - почти 109%, говорится в данных, распространенных Национальным статистическим комитетом республики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 208,7%, при этом индекс цен производителей промышленной продукции – 249,4%, а индекс цен на продовольственные товары – 225%.

Среди продовольственных товаров за последний год более всего – по официальным данным, примерно в 2 – 2,5 раза – подорожали рыбные консервы, фрукты, овощи, сахар, чай, мясо птицы, кондитерские изделия, масло животное и растительное, сыры, яйца, крупы, алкогольные напитки, табак. Ощутимо ударил по кошелькам белорусов и рост цен на непродовольственные товары. В этой группе товаров наиболее заметно подорожали автомобильное топливо, парфюмерно- косметические изделия, синтетические моющие средства, стройматериалы, велосипеды и мотоциклы, ткани.

Что касается сферы услуг, то более всего выросла оплата за детские дошкольные учреждения, туристические путевки, билеты на самолеты, а также на поезда и автобусы международного сообщения.

Сложности в экономике Белоруссии начались весной прошлого года, после чего правительство страны неоднократно повышало розничные цены на хлеб, молоко, мясо, сигареты и прочие продукты.