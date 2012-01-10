Выхода пары евро/доллар из коридора 1.27-1.29 ожидать не стоит - эксперт
09:27, 10 января 2012Финансы
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Несмотря на последние данные о росте на рынке США коротких позиций против евро со стороны трейдеров, выхода во вторник, 10 января, основной валютной пары из коридора 1.27-1.29 ожидать не стоит, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
Как отмечают аналитики, проблемы в еврозоне продолжают оказывать давление на курс единой валюты.
Главной новостью недели станет заседание ЕЦБ по процентной ставке.
Швейцарский франк в паре с американским долларом будет торговаться в диапазоне 0.94-0.95, отмечают аналитики.
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