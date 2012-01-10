Банки Франции могут вывести большую часть операций за границу

Французские банки могут быть вынуждены перевести большую часть операций за границу, если власти страны в одностороннем порядке примут решение о введении налога на финансовые транзакции, сообщает Федерация банков Франции (French Bank Federation, FBF).

Описывая такой налог как неэффективный и даже "контрпродуктивный", FBF заявила, что он может стать помехой для французской экономики.

"Этот налог по своей природе способствует росту стоимости финансовых операций. Это может заставить поставщиков таких операций перевести их большую часть из Парижа в другие финансовые центры", - отметила FBF.

Накануне президент Франции Николя Саркози в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Франция намерена ввести налог на финансовые транзакции по проекту Еврокомиссии, чтобы показать пример другим странам ЕС.

ЕК предложила взимать налог со всех сделок с акциями и облигациями между финучреждениями, если по крайней мере одна сторона сделки находится в Евросоюзе. Такие сделки должны облагаться налогом в 0,1%, а с производными инструментами (деривативами) - на уровне 0,01%. Операции на валютном рынке под предлагаемый налог не подпадут, тем не менее, он коснется 85% транзакций между финансовыми институтами, передает РИА "Новости".