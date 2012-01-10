В Украине базовая инфляция в декабре составила 0,2%, с начала 2011 г. - 6,9%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2011 года против ноября составила 0,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в декабре 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 6,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.