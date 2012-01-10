Сорос: еврозоне предстоят годы "драконовских ограничений"

Инвестор-миллиардер Джордж СОРОС считает, что глобальной экономике грозит "порочный цикл дефляции". Об этом но заявил в ходе лекции в университете индийского города Бангалор, пишет The Wall Street Journal.

По словам Дж.СОРОСА, даже если еврозона переживет нынешний кризис, ей предстоят годы "драконовских ограничений". Он добавил, что хотя в валютном союзе сейчас появился де-факто регулирующий орган - фонд финансовой стабильности - правила выдачи кредитов будет устанавливать Германия.

Дж.СОРОС особо подчеркнул, что нынешний долговой кризис вытекает из мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда многие европейские правительства выделили значительные средства на борьбу с последствиями обвала рынков и экономической рецессии, в результате чего государственные долги соответствующих стран увеличились на десятки процентов.

Инвестор однако считает, что нынешний кризис еще опаснее. В случае, если дело дойдет до краха европейских банков, последствия затронут всю мировую финансовую систему. В то же время, развивающиеся страны в этих условиях пострадают меньше.

В 2011 году Дж.СОРОС обвинил в распространении долгового кризиса Германию и посоветовал создать единые европейские облигации, которые бы обеспечили ЕС финансовую стабильность, напоминает Лента.ру.

Долговой кризис в Европе впервые проявился в 2010 году, когда на грани дефолта оказалась Греция, имевшая государственный долг на уровне 130 процентов ВВП. Несмотря на меры поддержки, принятые ЕС, под ударом вскоре оказались и другие европейские страны, включая Италию и Испанию.