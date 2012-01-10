В Кировоградской области в 2011 году предприятиям перечислено 113% НДС

В Кировоградской области в 2011 году предприятиям перечислено 113,5% НДС, заявленного к возмещению, – 527,6 млн. грн. с учетом предыдущих периодов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

Для сравнения, в 2010 году местным субъектам хозяйствования было возмещено 71,5 млн. грн. - в 7,4 раза меньше.

Всего в течение прошлого года предприятия области заявили к возмещению 464,6 млн. грн. НДС. В автоматическом режиме кировоградским предприятиям возмещено 177,3 млн. грн. НДС. Такое возмещение получили пять предприятий, работающие в отраслях машиностроения, транспорта и пищевой промышленности: ПрАО «Гидросила АПМ», ОАО «Гидросила», ПрАО «Торговый дом «Гидросила», ООО «ТД» Креатив-розлив» и МААК «Урга».

В 2011 году в области предупреждено возмещение 36,2 млн. грн. безосновательно заявленного к возмещению НДС.